Concorso straordinario bis | le GRADUATORIE Aggiornato con Sardegna

(Di lunedì 28 novembre 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... "la Calabria è una grande regione, caratterizzata da unospirito di abnegazione e di ...leader della ricerca che ha visto gli studenti del Rambaldi tra i cinquanta finalisti del...... hanno bisogno di una prima risposta rispetto anche a quei precari che sono rimasti fuori dalle procedure di assunzioni dell'ultimoe hanno bisogne di risposte rispetto a dei ... Vincitori concorso straordinario bis, i 5 CFU sono obbligatori anche per chi non deve svolgere l’anno di prova e formazione “classico” PAGLIETA. Molto partecipata la cerimonia di premiazione del concorso “Il tuo talento contro la violenza sulle donne”, preceduto da interventi di illustri relatori e con la presenza straordinaria dell’ ...Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, è intervenuto ai microfoni di Italia stampa per parlare di assunzioni e precariato.