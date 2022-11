Come funziona il frazionamento azionario

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il, in inglese stock split, è una particolare operazione in cui una società divide le azioni esistenti, al fine di implementare la liquidità delle stesse. Nonostante aumenti il numero delle azioni in circolazione, il valore rimane lo stesso, e dunque non viene aggiunto nessun valore reale. Si tratta di una pratica impiegata spesso per promuovere una maggiore liquidità dei titoli, rendendoli così più appetibili nei confronti degli investitori. Infatti questa procedura viene utilizzata dopo dei forti rialzi di una determinata azione, oppure quando il valore del singolo titolo aumenta in modo esponenziale. In questo articolo vogliamo approfondire la tematica, analizzando al meglio lo stock split e le sue caratteristiche. Lo splitè un’operazione in cui una società divide le sue azioni esistenti in più ...