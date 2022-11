Combinata nordica | Coppa del Mondo Lillehammer 2022 | i convocati dell’Italia Torna Alessandro Pittin

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ci si sposta dalla Finlandia alla Norvegia: nuovo week-end per ladeldiche sarà in scena nel prossimo fine settimana in quel di. Inizia il cammino anche per le donne: in programma due Gundersen al femminile, tra venerdì e sabato, e due al maschile, tra sabato e domenica. Spazio all’attesissima Annika Sieff, già sul podio nella passata stagione: con lei convocata anche Veronica Gianmoena. Tra gli uomini rila stella, che aveva saltato l’esordio a Ruka per proseguire con gli allenamenti. Con lui presenti anche Raffaele Buzzi, Samuel Costa, Domenico Mariotti ed Aaron Kostner. Foto: Lapresse