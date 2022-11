Col pacifismo Conte prova a svuotare il Pd. Parla Polito

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il percorso congressuale da un lato, in uno dei momenti più difficili per il centrosinistra specie dopo la batosta elettorale di fine settembre. Dall’altro un Movimento 5 Stelle sempre più muscolare e che tenta di erodere consensi. Il Terzo Polo gioca la sua partita in autonomia. Il Pd è nel pieno di un inverno politico. Per capire cosa accadrà al centrosinistra, anche allargando l’orizzonte alla politica internazionale e alle mozioni sulla guerra in Ucraina, abbiamo chiesto un parere ad Antonio, vicedirettore ed editorialista del Corriere della Sera. Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, insiste sulla linea pacifista. È parte di un tentativo di Opa sul Partito democratico alla vigilia del congresso per l’elezione del nuovo leader? Più che un’opa parlerei di un processo di sostituzione, di svuotamento. Il Movimento 5 Stelle, che si ...