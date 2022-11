Cna | “Allungare al 31 gennaio la scadenza sul Superbonus e rafforzare misure contro caro-bollette per non penalizzare pmi”

(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA –e calibrare in modo più efficace lepreviste dal DL Aiuti quater sul tema energia, rivedere gli interventi sule maggiori risorse per l’autotrasporto merci. È quanto ha indicato la CNA nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Bilancio del Senato nell’ambito della conversione del decreto Aiuti quater. Sul capitoloenergia, la Confederazione ha sottolineato la necessità che la facoltà di rateizzare lesia estesa a tutto il 2022 e a condizioni favorevoli. Inoltre estendere anche alle piccole imprese l’acquisto a prezzi calmierati, attraverso il GSE, di energia elettrica e gas. Al tempo stesso va rivista la norma sugli extra-profitti che colpisce in modo iniquo anche i piccoli impianti da rinnovabili destinati all’autoconsumo. CNA ha poi ...

