(Di lunedì 28 novembre 2022) Il 92% degliè preoccupato dal cambiamentotico e l'82% reputa necessario accelerare laEcoDigital: la priorità è incentivare le rinnovabili per non aggravare la crisi ...

Libero Tv

Il 92% degli italiani è preoccupato dal cambiamento climatico e l'82% reputa necessario accelerare laEcoDigital: la priorità è incentivare le rinnovabili per non aggravare la crisi climatica in atto.È questa la fotografia che emerge dal 20° Rapporto "Gli italiani, le rinnovabili e la ...D'Agnese cita innanzitutto il settore dell' energia "per l'impatto che ha sule sull'ambiente"... l'idrogeno e tutto quello che permette di sostenere laenergetica e la lotta al ... Clima e transizione, italiani preoccupati chiedono accelerazione Roma, 28 nov. (askanews) - Il 92% degli italiani è preoccupato dal cambiamento climatico e l'82% reputa necessario accelerare la ...Questa carrellata settimanale ti porta le storie chiave sui cambiamenti climatici degli ultimi sette giorni. Principali notizie su cambiamento climatico e ambiente: le ondate ...