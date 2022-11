Civitavecchia | decisa la sede del nuovo Centro per l’impiego | l’accordo tra Comune e Regione

(Di lunedì 28 novembre 2022)– La vicenda legata alladelpersembra aver trovato una felice conclusione: è quanto si legge in una nota di Palazzo del Pincio. “La vicenda delper(CPI) – che mancava alla nostra città dopo la necessaria chiusura della vecchia– è a una svolta. Oggi infatti è stato eseguito un sopralluogo presso i locali di proprietà deldisiti in via Palmiro Togliatti, al quale hanno partecipato per l’Amministrazione l’assessore al Patrimonio avv. Emanuela Di Paolo, i funzionari dell’Ufficio Patrimonio e il Delegato alla Sanità Massimo Boschini, nonché la dott.ssa Benini dell’Agenzia Regionale Spazio Lavoro, coadiuvata dall’Ufficio tecnico della ...

