(Di lunedì 28 novembre 2022)entra in forma sul più bello, Jacksonville griffa la sorpresa della domenica,fa harakiri a, affossata dal solito coaching staff, Philadelphia nel Sunday Night ha la meglio ...

Tennessee Titans -Bengals 16 - 20 I Bengals (7 - 4) sembrano decollati al momento giusto. Come 12 mesi fa, quando arrivarono sino al Super Bowl, poi. Vincono per la terza volta di fila, ...... la francese Caroline Garcia, vincitrice al WTA 1000 di. Per la transalpina un più 18 posizioni , grazie ad un torneo incredibile, vinto partendo dalle qualificazioni. La 28enne di Saint - ... Cincinnati decolla, Brady e Tampa cadono anche a Cleveland Nella dodicesima giornata Jacksonville sorprende Baltimore, Philadelphia piega Green Bay. E i Packers perdono Rodgers (infortunio) ...