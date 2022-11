Cina | proteste contro la strategia zero Covid | chissà quando il governo aprirà gli occhi

(Di lunedì 28 novembre 2022) di Gianluigi Perrone* Mentre scrivo questo post in un palazzo del quartiere di Chaoyang, invaso da casi dinel cuore di Pechino, i residenti hanno rotto i chiodi che serravano le porte antincendio, piazzate dalle autorità di quartiere per impedire l’uscita dal residence. Non hanno avuto la stessa prontezza gli abitanti del palazzo in fiamme a Urumqi, nel nordovest della Repubblica Popolare, dove 10 persone (34 secondo i locali) sono morte bruciate vive per lo stesso blocco delle uscite di emergenza. Le strade erano state bloccate da pilastri di cemento che hanno inoltre impedito l’intervento dei vigili del fuoco. Questo evento ha innescato una serie disenza precedenti nella storia dellamoderna, con un modello probabilmente unico nel suo genere. A differenza che nell’89 non si tratta di una manifestazione unica di ...

Le Borse europee restano deboli dopo l'avvio di Wall Street, con i timori per leincontro le politiche zero Covid che prendono la scena e oscurano l'ottimismo dei mercati per una frenata nel rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. Milano arretra dello 0,9%, ...Piazza Affari resta pesante assieme alle altre Borse europee in una seduta contrassegnata dai timori sulla situazione in, dove crescono lepopolari contro le politiche restrittive in materia di Covid. I rischi per la stabilità e la crescita di Pechino affossano anche il petrolio, in calo di oltre il 2%, ...Le tensioni in Cina contribuiscono ad appesantire i mercati europei: Ftse Mib -0,86%. Londra -0,1%, Francoforte -0,74%, Parigi -0,60% ...Il leader mongolo è arrivato in Cina dove rimarrà per due giorni ... Nel weekend sono andate in scena alcune proteste anche a Shangai e Pechino.