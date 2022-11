Cina | proteste contro la politica Zero-Covid

Leggi su zon

(Di lunedì 28 novembre 2022) Inmigliaia di persone sono scese a manifestarele restrizioni anti-contagio e la severissimaimposta da Pechino ai suoi cittadini. Queste manifestazioni di protesta hanno coinvolto anche le università con migliaia di studenti scesi in piazza urlando sloganil governo e la sua strategia antiche prevede lunghi e severi lockdown anche al minimo focolaio. Lesono cominciate sabato, dopo che si era sparsa la voce che a Urumqi, nella provincia dello Xinjiang, dieci persone erano morte per un incendio in un edificio da cui non erano riuscite a scappare a causa delle restrizioniil Coronavirus. La città in cui lesono state più vive e partecipate è ...