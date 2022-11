(Di lunedì 28 novembre 2022) Cartelli bianchi, ma anche sloganil governo: leleinsi diffondono anche fuori dal paese per chiedere l'allentamentomisure di contenimento imposte dal governo

Wired Italia

Le conseguenze di una scelta di questo tipo sarebbero gravi per lae per tutti noi.di copertina: Uno striscione calato da una finestra del pensionato studentesco dell'università di ......il "conclave" che conferma Xi disegnandogli un Comitato permanente e un Politburo a suae ... Zero Covid - 19, l'obiettivo che laè disposta a raggiungere a tutti i costi La strategia anti ... Cina, le immagine delle proteste contro le restrizioni anti Covid -19 Cina: su Twitter le proteste sono silenziate a suon di migliaia di tweet NSFW provenienti da account spam, presumibilmente con legami governativi.Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto a Pechino il suo omologo mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh. L'emittente statale CCTV ha condiviso le immagini di ...