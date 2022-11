Cina in piazza tra scontri e proteste contro la politica “zero Covid”

Migliaia di persone in questi giorni tanno scendendo inper protestare contro la politica della "tolleranza zero" al Covid, con limitazioni e lockdown imposti alla popolazione. Per la prima volta presi di mira anche il Partito comunista e il ......continuano a crescere per il quinto giorno consecutivo Continua inla protesta contro la politica "zero Covid" praticata dal governo. A Shanghai, centinaia di manifestanti sono scesi in...Proteste da un angolo all’altro della Cina contro le restrizioni anti Covid imposte dal governo per l’aumento record dei nuovi contagi: ...In Cina divampa la protesta contro le misure anti-Covid e i mercati globali tremano: gli indici asiatici affondano e le materie prime, petrolio in testa, subiscono il colpo. Il sentiment è negativo.