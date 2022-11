Cina | continuano le proteste contro la politica “zero Covid” Bbc | arrestato e picchiato un nostro giornalista

Inaumentano i contagi ma si torna a parlare di stimoli Inpreoccupa iI caos Covid, con i contagi chea crescere a livello record, costringendo le autorità a rafforzare I ......;in alcune aree del fronte, mentrei bombardamenti tra i due schieramenti. Secondo Kiev, ... "Gli americani vogliono abbattere l'Europa in un colpo solo e poi avvicinarsi allaattraverso ...Huawei costruirà un nuovo sistema di monitoraggio elettronico satellitare lungo alcuni tratti dei 5.000 chilometri di confine nigeriano. Solo uno dei tantissimi esempi di come Pechino e le sue aziende ...Di Guido Santevecchi Manifestazioni da Shanghai alle università di Pechino. Accuse per la tragedia di Urumqi dove un incendio ha ucciso almeno dieci persone chiuse in casa DAL NOSTRO… Leggi ...