Ciclismo | Astana | rinnovo per Scaroni

(Di lunedì 28 novembre 2022) Per il lombardo nel 2023 sarà la prima stagione completa nel WorldTour. ROMA - "Christian, entrato a far parte dell'Qazaqstan Team alla fine di luglio del 2022, ha firmato un contratto ...

Lo ha reso noto oggi la stessa formazione kazaka di. "L'ultima metà dell'anno, grazie ade alla possibilità che mi è stata concessa, mi ha permesso di prepararmi bene per questo ......aldei professionisti. " Nulla. Perché è stata una decisione maturata nel tempo, dopo 18 anni trascorsi a gareggiare è normale che andasse così . L'ultima corsa è stata con il team "" (...Per il lombardo nel 2023 sarà la prima stagione completa nel WorldTour.ROMA (ITALPRESS) - 'Christian Scaroni, entrato a far parte ...Christian Scaroni, che è approdato alla Astana Qazaqstan Team alla fine di luglio 2022, ha firmato un contratto con il team kazako per la prossima stagione e disputerà così la sua prima stagione compl ...