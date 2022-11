Cia Due Mari lancia l’allarme | «Agrumi nel Tarantino | tanta qualità | altro che Black Friday»

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 novembre 2022) Taranto – La buona notizia è che per glidella campagna in corso è una delle migliori degli ultimi anni in quanto adei prodotti; la brutta, invece, è che le offerte “civetta” della grande distribuzione organizzata, con i prezzi stracciati a carico di produttori ed esportatori, riduce ulteriormente la redditività per le impresecole. Imprese già duramente provate dal dover sostenere costi di produzione mai così alti da 20 anni a questa parte. Ad accendere i riflettori sulla questione, tirando ironicamente in ballo la settimana appena conclusa del, è stata l’Area DueTaranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia. Il presidente Pietro De Padova e il direttore Vito Rubino hanno chiaramente puntato il dito sulla ...