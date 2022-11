Christmas Gala | la cena charity per la Ricerca della Fondazione IEO-MONZINO

Vogue Italia

Grazie alper la ricerca, che si è tenuto alle Officine del Volo di Milano, sono stati raccolti 245.000 euro a favore delle attività dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico ...Sempre dal 2 al 4 dicembre il Nuovo Palazzo dello Sport (ex RDS) ospita le stelle mondiali del circo moderno con Le Cirque Alis, lo show rivelazione internazionale con l'eccellenza ... Christmas Gala, la magica cena charity organizzata dalla Fondazione IEO Monzino One of the couples who stole our hearts was none other than love team KD Estrada and Alexa Ilacad ! Styled by Team Rain x Em, KD showed up in a dashing lilac ensemble with a floral blazer. Alexa, on ...La sera del 23 novembre si è tenuto alle Officine del Volo di Milano il Christmas Gala per la Ricerca della Fondazione IEO-MONZINO, una cena speciale dedicata a donatori, medici e ricercatori e a tutt ...