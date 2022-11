Chi è Niclas Füllkrug | l’uomo che ha tenuto a galla la Germania

(Di lunedì 28 novembre 2022), 29 anni, simbolo di una classe operaia che si è guadagnata un posto ai Mondiali con la. Il gol segnato ieri nel pareggio contro la Spagna è la sua prima marcatura con la Mannschaft. Eppure Herr, professione centravanti, rappresenta esattamente il mood attuale della formazione di Flick. Che per andare avanti deve soffrire, lottare: come del resto ha fatto la punta del Werder Brema, non solo sui terreni di gioco facendo a sportellate con le difese avversarie, ma anche nel duello con un infortunio alla cartilagine del ginocchio che ne ha zavorrato la carriera, tormentandolo per anni. Tanta Zweite (la Serie B tedesca) in cui si è fatto anche apprezzare come uomo assist (23 quelli serviti, la metà esatta delle reti segnate) ed una fiammata nella stagione di Bundesliga 2017/2018 con la ...

