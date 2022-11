Chelsea | due italiane su Pulisic

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tanto interesse per Christiandel. Sull’esterno americano ci sono Juventus e Milan e tre squadre estere Si preannuncia una grande battaglia di mercato quella per Christiandel. Sull’esterno americano, impegnato in questo momento in Qatar, ci sono da tempo Juventus e Milan. CONCORRENZA ESTERA – Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Juve e Milan dovranno stare attente anche alla concorrenza di Manchester United, Newcastle ed Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

