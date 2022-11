Che drama | questi coreani

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 novembre 2022) Somebody - Kang Hae-Lim Squid Game ha sdoganato definitivamente le serie tv coreane, che ormai spopolano sulle piattaforme streaming con titoli sfornati a più non posso e dei generi più disparati. Non ci sono più solo i k-classici che il pubblico di nicchia sosteneva da anni, ora ci sono anche i polizieschi e i thriller ma l’impronta resta la stessa perchè c’è qualcosa che uniforma l’offerta: la malinconia e la solitudine dei protagonisti, con la loro difficoltà ad integrarsi nella società che li circonda… composta da oltre cinquanta milioni di abitanti. Questo isolamento, la disperazione imperante dei personaggiche in Squid Game era il cuore pulsante nonchè l’origine della narrazione, vive anche nelle new entry dell’ultimo mese. Partiamo da Il Crimine non va in Pensione, il cui titolo da commedia non deve trarre in inganno: la serie, ...