Che dire | ancora | di Franco Battiato?

(Di lunedì 28 novembre 2022) Già santificato in vita, da quando è morto, il 18 maggio 2021, la macchina della memoria non s’è mai fermata. Il documentario. La voce del padrone di Marco Spagnoli s’inserisce in una questione più ampia, cioè quella di come poter ricordare oggi, per bene,e la sua ricerca musicale. Leggi

Goal.com

I funzionari di M&G hanno affermatola produzione e il funzionamento degli stabilimenti sono normali ehanno informato la polizia dell'accaduto. Intanto, anche se la situazione e' piu' ..."Il problema serio - dice all'Agenzia- èi soldi assegnati in Legge di bilancio nella realtà non sono un impegno. Sono cifra importantissima, ma serve una delibera Cipevincola questi ... Onana: "Handanovic mio modello Non posso che dire no, siamo diversi" Stanziati 3 miliardi nella legge di Bilancio. Cosa è la Statale 106, la famigerata 'strada della morte'. Il Pd e l'Associazione Basta Vittime non credono a Salvini ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...