Charlie Gnocchi è stato richiamato dal GF Vip per le frasi spinte su Oriana Marzoli

(Di lunedì 28 novembre 2022)al centro delle polemiche per alcunesu. Il comico pensava di non essere ascoltato quando nell’orecchio di Antonino Spinalbese si è lasciato andare a dichiarazioni forti: “Vuole trom*are, è bagnata”, il GF Vip lo hapensava che i microfoni fossero spenti quando si è lasciato andare

Durante una chiacchierata in giardino con alcuni dei suoi compagni di avventura, la cantante ha pronunciato queste parole: In seguito alle parole della concorrente è intervenutoche ...Antonino Spinalbese ha scatenato l'ira dei social perché, mentre chiacchierava conal GF Vip, ha dato dei voti alle sue partner. Antonino Spinalbese: i rapporti intimi Nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha trascorso una notte bollente con Oriana Marzoli, con ...Caos nella Casa del Grande Fratello Vip: concorrente l’ha combinata grossa Dopo una settimana di pausa, torna la diretta con la Casa più ...Antonino Spinalbese ha dato un voto ai rapporti intimi con le sue ex partner e la questione ha mandato su tutte le furie i fan dei social.