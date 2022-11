Chanel Totti cita Elenoire Feruzzi e pubblica il video

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 novembre 2022) E poi arriva il crossover che non ti aspetti, quello traedFerruzzi (roba da multiverso). La figlia di Francescoe Ilary Blasi è attivissima su Tik Tok dove segue tutti i trend e ogni tanto manda qualche shade grazie ad audio ad hoc. Ed è proprio quello che la 15enne ha fatto qualche giorno fa. Sul suo profilo Tik Tok la ragazza ha caricato una clip con il famosissimo audio diFerruzzi: “Perché io non voglio assomigliare alle facce di M come le vostre! Che continuate a ripetere ‘naturale sì, naturale, io sono naturale’. E si vede che siete naturali, che fate ca**re al ca***“. L’ironia l’ha presa tutta dalla mamma. Io sono sicuro che quandocrescerà saprà regalarci soddisfazioni, magari anche in tv come Ilary. Non ...