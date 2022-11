Certi CEO non finiscono | fanno giri immensi e poi ritornano

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le porte girevoli dei manager nelle corporation americane La Repubblica – Affari e Finanza, di Paolo Matrolilli, pag. 12 A volte. Spesso, per la verità. Incasi per quello che gli americani chiamano il “buyer’s remorse”, ossia il rimorso che assale il compratore quando pensa di aver fatto un acquisto sbagliato; in altri per mancanza di fantasia, che ci spinge a cercare rifugio in quello che conosciamo già. Qualunque sia la motivazione profonda, il fenomeno dei “Boomerang ceos”, amministratori delegati riassunti più volte dalle stesse aziende, è piuttosto diffuso negli Stati Uniti. Con risultati alterni, come dimostrano diversi studi, finiti anche sulla Mit Sloan Management Review. Il caso più recente è avvenuto domenica 20 novembre, quando la Disney ha licenziato il ceo Bob Chapek, 62 anni, per rimettere al suo posto Robert Iger, 72 ...