Catania | riecco il corto muso e c’è chi urla | “Chi vuole lo spettacolo vada al circo”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Contro l'Acireale per la seconda volta in questa stagione è stato un difensore delil Man of the match

Contro l'Acireale per la seconda volta in questa stagione è stato un difensore del Catania il Man of the match ...Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventisei calciatori per la sfida all'Acireale, in programma domani alle 14.30 allo st ...