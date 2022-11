Casini | 'Se non si interviene sulla rateizzazione delle tasse | i club rischiano il sequestro dei centri sportivi'

Sport Mediaset

ha poi replicato: 'Questa misurariguarda solo il calcio, ma è per l'intero sport italiano. La liquidità è mancata a tutti e il basket professionistico ad esempio è nelle stesse condizioni....- c'è stato un drastico calo delle entrate e a questo si aggiunge che, a partire dal 2018, sono venuti a mancare 300 milioni l'anno per un divieto di sponsorizzazione delle scommesse che... Casini: "Non assistenzialismo ma collaborazione" Botta e risposta tra il senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il numero uno della Serie A, Lorenzo Casini, sul tema della rateizzazione ...Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato in Commissione Bilancio al Senato soffermandosi sul tema della rateizzazione ...