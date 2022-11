Casemiro stende la Svizzera | il Brasile vola agli ottavi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Vittoria di importanza capitale per il, che grazie alla perla dinel finale batte lae conquista il pass per glidi finale del Mondiale qatariota. Gli elvetici, dunque, si giocheranno le sorti del loro passaggio del turno nell'ultimo match contro la Serbia.Inizio di gara lento e compassato da parte di entrambe le squadre, con ritmi molto bassi e due formazioni che tendono a studiarsi per cercare contromosse adeguate. La prima occasione buona è per il, al 27?: cambio campo a cercare Raphinha che controlla e serve un gran pallone per Vinicius, con l'esterno del Real Madrid che non colpisce benissimo ma impegna comunque Sommer. Lamantiene il suo assetto ordinato e compatto, con la Seleçao che non riesce, per ...