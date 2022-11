Casamicciola | le ricerche casa per casa dei soccorritori per cercare i dispersi – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 novembre 2022) Proseguono a due giorni dall'alluvione che ha colpito l'isola di Ischia ledeiper individuare i, nella speranza di trovarli ancora in vita. Neldei Vigili del Fuoco si vedono gli uomini del 115 entrare in un'abitazione semidistrutta dalla frana che ha colpito. Al momento il bilancio ufficiale del disastro è di otto vittime accertate. La Procura di Napoli ha già aperto nel frattempo un'inchiesta per disastro colposo, per il momento a carico di ignoti, con l'obiettivo di accertare in particolare se le abitazioni travolte dall'alluvione e presenti in quell'area erano abusive e se pendeva un provvedimento di demolizione.