Caos Ferrari | addio Binotto | chi arriva al suo posto

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 28 novembre 2022) Per l’del team principal della scuderia di Maranello manca solo l’ufficialità, ora la proprietà deve decidere il nome del sostituto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Manca solamente l’ufficialità, ma Mattia, di fatto, non è più il team principal della. Nelle prossime ore è atteso il comunicato della società che sancirà Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.