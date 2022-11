Camorra | maxi operazione nel quartiere Ponticelli | 66 misure cautelari

Agenzia ANSA

Dalle prime ore del mattino nel quartiere Ponticelli di Napoli è in corso una vasta operazione anticamorra dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato: militari e poliziotti stanno dando ...7.00blitz Polizia e CC,arresti Dall'alba è in corso a Napoli una vasta operazione della Polizia di Stato e Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza restrittiva, emessa dal Gip del Tribunale ... Camorra: maxi operazione di Carabinieri e Polizia a Napoli - Cronaca Camorra a Ponticelli: il quartiere ripulito da ben 66 criminali che in questi mesi hanno insanguinato le strade con bombe, attentanti, stese, agguati, minacce. Gli uomini della faida insomma che sta ...Nel quartiere Ponticelli di Napoli. Nel mirino il cartello camorristico De Luca - Bossa - Casella - Minichini - Rinaldi - Reale (ANSA) ...