Camion si ribalta e schiaccia ambulanza | ci sarebbero delle vittime

ANCONA - Unsi è ribaltato e ha schiacciato un'ambulanza della Croce eossa e un'automobile che viaggiano nella corsia a fianco lungo lo svicolo di collegamento tra il casello di Ancona Nord e la SS76, nel ...... 5 persone in ospedale Dal Fvg al mondo dell'alta moda: è morto lo stilista Renato Balestra In fiamme la canna fumaria a Enemonzo: donna intossicatacarico di legna di, autista ...Un camion si è ribaltato e ha schiacciato un'ambulanza della Croce Rossa e un'automobile che viaggiano nella corsia a fianco lungo lo svicolo di collegamento tra il casello di ...Tragedia all'altezza dell'uscita della superstrada per Chiaravalle. Due vittime erano a bordo del mezzo sanitario, deceduo anche l'autista del Tir ...