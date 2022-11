Camion si ribalta e cade su ambulanza | morti autista e paziente

(Di lunedì 28 novembre 2022) Unsi èto e ha schiacciato un'della Croce Rossa e un'automobile in transito nella corsia a fianco in senso opposto lungo lo svicolo di collegamento tra il casello di Ancona ...

Autista e paziente di un'ambulanza della Croce Rossa sono morti schiacciati all'interno del mezzo dopo essere stati travolti da un camion che, all'altezza di uno svincolo, si è ribaltato. Il drammatico incidente è avvenuto nelle Marche, all'altezza dello svincolo di collegamento tra il casello di Ancona Nord e la Strada Statale 76, nel territorio di Falconara Marittima. Illeso ma in stato di choc il conducente del camion.