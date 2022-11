Camerun | Song | “Abbiamo dimostrato carattere Stiamo crescendo”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Rigobert, ct del, ha parlato a Rai Sport al termine del match pareggiato per 3-3 contro la Serbia. “Sono molto soddisfatto della prestazione,grande, quello che era mancato nella scorsa partita. Siamo andati sotto 3-1 e liripresi. C’è ancora molto da fare ma. Per ora siamo contenti” SportFace.

Dominio serbo e allora ilcerca alcune contromisure.pesca Aboubakar, e il cambio sarà di quelli decisivi. Perché al quarto d'ora chiama Milinkovic - Savic al grande intervento e al 17' ...in vantaggio al 29 con la rete di Jean - Charles Castelletto che sfrutta la deviazione di ... Nella ripresa la squadra dirimonta con due reti in contropiede al 63 con Aboubakar e al 66 con ...E' già finito il Mondiale di André Onana: il portiere dell' Inter ha litigato con il commissario tecnico del Camerun Rigobert Song e, come riporta Sky, lascerà il ritiro della Nazionale. La sua parten ...PGrande spettacolo e tanti gol ben 6 tra Camenur e Serbia nel girone G dei Mondiali 2022 in Qatar. Inizia bene la nazionaole africana in vantaggio con il gol di Castelletto (28') su azione da calcio d ...