Camerun Serbia LIVE 0-0 | Mitrovic si mangia un rigore in movimento

(Di lunedì 28 novembre 2022) All’Al Janoub Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ Al Janoub Stadium è andato in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A poche ore, anzi minuti, dalla partita contro la, decisiva per le sorti del Mondiale del, all'interno del ritiro dei Leoni Indomabili è scoppiato il caso Onana . Il portiere dell' Inter , come rivelato direttamente da una fonte della ...AL WAKRAH (Qatar) - Ha già il sapore dell'ultima spiaggia la sfida tra, che si affrontano nella seconda giornata dei Mondiali, nel gruppo G. Entrambe le nazionali hanno perso al debutto: la formazione africana è stata superata 1 - 0 dalla Svizzera, ...Alle 11 partita già decisiva per il Camerun che affronta la Serbia. Out Onana, c'è Anguissa che sfida a distanza Milinkovic-Savic ...Perché Andrè Onana, portiere del Camerun e dell’Inter, è stato escluso all’ultimo minuto dalla lista dei convocati per la partita tra la sua nazionale e la Serbia ai Mondiali in Qatar 2022, in ...