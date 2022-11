Camerun - Serbia diretta ore 11 | Onana escluso per motivi disciplinari

L'estremo difensore dell 'Inter, titolare nel match d'esordio delcontro la Svizzera, è stato messo fuori rosa e sostituito da Devis Epassy ., Onana sanzionato ed escluso dal match del Mondiale in programma quest'oggi. Tutti i dettagli Come riferito da RMC Sport, Onana non sarà in campo in, match in programma ...Il portiere dell'Inter fuori rosa per la gara contro la Serbia.DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - André Onana è stato escluso dai convocati del Camerun ...Come riportato dal Corriere della Sera, negli ultimi giorni la società biancoceleste ha annunciato il rinnovo di Lazzari e sta lavorando per quello di Felipe Anderson e Cataldi, con cui si vorrebbe ...