Camerun-Serbia 3-3

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ore 13 - Pareggio spettacolare, grande rimontaense nella ripresa E' finita con uno spettacolare pareggio 3-3 la sfida tra. Tante emozioni e ribaltamenti di fronte. Camereun in vantaggio con Castelletto (29' primo tempo) e ribaltato in tempo di recupero da Pavlovic (46') e Milinkovic Savic (48'). Nella ripresa ancora rete serba con Mitrovic (8') e quando la gara sembrava indirizzata ecco il ritorno delcon Aboubakar (19') e Choupo-Moting (21').

DOHA (Dubai) - Ai Mondiali accadono cose spesso inedite. E anche oggi il torneo più bello del mondo ha regalato una nuova situazione. Nel corso di Camerun-Serbia, infatti, il ct africano ha mandato in campo un giocatore che era stato precedentemente ammonito.
AL WAKRAH - È già tempo di calcoli per la Svizzera, a poche ore dall'attesissima sfida contro il Brasile. Il rocambolesco 3-3 fra Serbia e Camerun è un risultato che fa felice la nostra Nazionale, all ...