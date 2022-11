Camerun | Onana fuori rosa per motivi disciplinari | salta la Serbia

Le probabili formazioni(4 - 3 - 3) :; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Oum Gouet; Mbeumo, Chupo - Moting, Toko - Ekambi. Ct : Song. Serbia (3 - 4 - 1 - 2) : V. ...Le probabili formazioni:(4 - 3 - 3):; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Gouet; Mbeumo, Choupo - Moting, Toko Ekambi. Ct. Song SERBIA (3 - 4 - 1 - 2): V. Milinkovic - ...Camerun e Serbia si affrontano nell'ultima giornata del secondo turno della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Entrambe le nazionali sono alla ricerca di gol e punti: i Leoni Indomabili hanno perso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...