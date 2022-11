Calderoli vuole resuscitare le Province

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Credo che sia necessario ricreare il soggetto provincia, che debba essere eletto nel suo presidente e nel consiglio con una elezione diretta”. È quanto ha detto il ministro per gli Affari regionali, Roberto, intervenendo all’evento “Lombardia 2030” a proposito di un possibile ritorno delle, soppresse dalla legge Delrio del 2014. Il ministro per gli Affari regionaliha detto che molti Comuni si sono trovati in difficoltà con la soppressione delle“Purtroppo moltissimi Comuni in Italia e in Lombardia hanno dimensioni ridotte e si sono trovati in difficoltà con la soppressione delle– ha aggiunto-, che potevano svolgere funzioni per conto dei comuni più piccoli. Credo che la ridefinizione di un soggetto intermedio fra Regioni, ...