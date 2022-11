Calciomercato Milan – Nkunku vicino al Chelsea | si libera Ziyech? | News

Sperando non sia lo stesso, a proposito di Mondiali, per Ziyech , giocatore che ilha già provato a prendere un anno e mezzo fa e anche l'ultima estate. Il marocchino è sul mercato e contro il ...Lo spagnolo da tempo è nel mirino di Juventus eche sono alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche. I bianconeri ora, però, secondo quanto riporta 'El Nacional', sono pronti a ...Juve e Milan, in tal senso, potrebbero essere tra le più attive per portare a termine un’importante operazione di calciomercato per giugno. Tra i profili più interessanti c’è sicuramente quello di ...Il Comitato “Sì Meazza”: presto un vincolo per tutelare la struttura. E la maggioranza a Palazzo Marino è spaccata ...