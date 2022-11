Calciomercato Milan | Maldini valuta la cessione | può restare in Serie A

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilcampione d’Italia studia diverse soluzioni per il futuro.la situazione di diversi calciatori rossoneri. Il 2022 è stato un anno magico per ildi Stefano Pioli. Dopo anni difficili il club rossonero è tornato campione d’Italia, battendo dopo un’estenuante corsa i rivali-cugini dell’Inter. La squadra rossonera è andata oltre le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Calciomercato.com

Sullo stesso argomentoTorino I costi di Rossi e la pista Praet Numeri frutto di ...nella seconda parte del campionato (dopo la rete al Monza e quella molto importante segnata al). ...Da Enzo Fernandez, il cambia - faccia dell'Argentina, a Ziyech, dove sarebbe ora ilse Pioli avesse avuto due veri rinforzi e non solo investimenti di prospettiva Rispetto alla prima partita, ... Milan, le vere cifre per acquistare Dest dal Barcellona Maldini e Massara intenzionati a rinforzare la mediana rossonera. Possibile tentativo per il talento che gioca nella Liga ...Roma, Zaniolo ad un bivio L'esterno della Roma, Nicolò Zaniolo, è discussione giornaliera dei tifosi romanisti. Tanti lo vogliono tenere e rinnovare anche ad elevato cifre, altri vorrebbero vederlo ad ...