Calciomercato Juve | occhi su Nico Williams dell’Athletic Bilbao

(Di lunedì 28 novembre 2022), il nuovo obiettivo dellaper l’attacco dovrebbe essere, punta dei baschiSecondo quanto riportato da AS, laha posato glisucome rinforzo per il proprio attacco. L’attaccanteè protagonista con la Spagna di Qatar 2022. Contratto fino al 2024 per il giovane centravanti, per il quale i bianconeri monitorano la situazione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non solo l'esterno dell'Atalanta Joakim Maehle, la Juve vuole trattare con i Percassi per altri tre giovani profili. Per possibile vice - Cuadrado il nodo è il prezzo: i bianconeri sarebbero disposti solo a un prestito con diritto di riscatto, non ... Calciomercato Juve, un favorito per la corsia di destra Nuovo capitolo nella storia fra la Juventus ed Alex Sandro: il brasiliano avrebbe aperto al possibile rinnovo, la società permane dubbiosa ... (ANSA) - TORINO, 27 NOV - L'Italia "ha difficoltà nell'innovare, nel raccogliere un segnale in questa direzione e questo si riflette anche nel calcio. Abbiamo fatto ...