Calciomercato Inter | Marotta punta l’esterno per il dopo Gosens | dalla Ligue 1

(Di lunedì 28 novembre 2022) La fascia sinistra dell’è attualmente occupata da Dimarco, titolarissimo nelle gerarchie di Simone Inzaghi, e da Robin, che da quando è arrivato a Milano sembra il lontano parente del fenomeno visto all’Atalanta. Per questo motivo la società si sta tutelando in caso di cessione deltedesco a gennaio, con un’occasione che potrebbe arrivare1, come riportatoGazzetta dello Sport, e ha un nome e cognome ben definito: Adrien Truffert. Truffert, i numeri deldel RennesTruffert Il 21enne del Rennes hasua una forte personalità e grande capacità di spinta, qualità che sarebbero utili al gioco di Inzaghi e che hanno già conquistato il ct ...

UN TARTUFO PER L'- Un primo contatto telefonico c'è stato, a metà settimana, il Rennes non fa muro, ma è disposto ad ascoltare solo offerte convincenti . Stesso discorso per Tuffert, 'La Truffe'..., ecco la doppia pista per il dopo Gosens Robin Gosens © LaPresseParliamo della fascia sinistra, con il futuro di Gosens che potrebbe effettivamente essere lontano dall'. Ripresi i contatti ...Rafa Benitez, ex allenatore di Inter e Napoli, parla a Tuttosport: "Il Napoli vincerà lo scudetto, l'ho detto a Spalletti: lui mi ha detto ...Le immagini dei calciatori iraniani che, in piedi e ben allineati, si rifiutano di cantare l’inno nazionale, fa il giro del mondo. L’inattesa vittoria dell’Arabia Saudita sull’Argentina di Messi. Le c ...