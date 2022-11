Calciomercato Chelsea | affare fatto per Nkunku

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilpronto a chiudere con il RB Lipsia per: pagata la clausola di 60 milioni, il francese rimarrà in Germania fino a giugno Ilè pronto a chiudere per. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, manca solo la firma. Il francese del RB Lipsia ha già eseguito le visite mediche con i blues. Accordo raggiunto tra le due squadre attorno ai 60 milioni di euro. Il calciatore si trasferirebbe a Londra solo a giugno 2023, chiudendo la stagione in Germania. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Cesare Casadei è pronto al salto in prima squadra. Il gioiellino venduto in estate dall'Inter al Chelsea è pronto al salto in prima squadra. Finora il centrocampista italiano ha vestito la maglia della selezione Under 21 dei Blues. Christian Pulisic, centrocampista classe 1998 del Chelsea e della nazionale degli Stati Uniti, secondo il Daily Mail sarebbe nel mirino di Juventus e Milan, oltre a Manchester United, Newcastle ed ... Milan, in corso un restyling della fascia destra. In bilico al contempo la situazione dell'esterno brasiliano.