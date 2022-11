Calcio | Mondiali 2022 | Vincent Aboubakar cambia il match contro la Serbia e tiene in vita il Camerun

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilresta vivo grazie a. Entrato in campo al 55? al posto del giocatore dell’Hellas Verona Martin Hongla, l’attaccante classe 1992 hato la storia della partitalaaidi, permettendo ai compagni di pareggiare 3-3 e di rimanere in corsa per la (comunque difficilissima) qualificazione agli ottavi di finale. Un goal e un assist: è stato questo il bottino di. In appena tre giri d’orologio, ovvero dal 63? al 66?, il nativo di Yaoundé prima ha superato Vanja Milinkovic-Savic (fratello di Sergej) con un bellissimo pallonetto e poi ha servito all’attaccante del Bayern Monaco Eric Maxim Chupo-Moting la palla per il 3-3. Un’entrata davvero in grande ...