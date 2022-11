Calcio | Mondiali 2022 | Vertonghen risponde a De Bruyne | “Troppo vecchi per segnare” Bufera nello spogliatoio del Belgio

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Non è stato un inizio disemplice quello del. Alla brutta prestazione, seppur con vittoria, contro il Canada, hanno fatto seguito le dichiarazioni di Kevin Deche sosteneva che la squadra fosse “a per vincere” e che “l’occasione era stata persa nel 2018”. Poi la sconfitta contro il Marocco che ha portato e porterà altri inevitabili strascichi. Stavolta le parole che fanno discutere sono quelle di Jan, difensore 35enne della nazionale e del Tottenham. In conferenza stampa, parlando della partita contro i nordafricani, ha risposto in maniera piccata a quanto detto dal centrocampista: “Abbiamo giocato davvero male, soprattutto in attacco. Evidentemente siamoanche lì per ...