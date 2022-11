Calcio | Mondiali 2022 Rigobert Song su Onana | “La squadra ha la precedenza sugli individui | se rispetta le regole può rientrare”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Una delle notizie del giorno è sicuramente l’esclusione di Andrépoco tempo prima di Serbia-Camerun, match deidiche è poi finito con un pirotecnico 3-3. Una scelta presa dall’allenatoredopo un diverbio acceso tra lui e il portiere dell’Inter. Intervistato in conferenza stampa al termine della partita odierna contro la Serbia, lo stessoci ha tenuto a spiegare meglio la situazione: “Devi adattarti alla disciplina della. Se non ce la fai, se non riesci ad adattarti a quello che chiediamo a questa, penso che sia necessario farsi da parte e assumersi la responsabilità. Laè più importante che individualità. Ovviamente la posizione del portiere è ...

Prima dell'inizio deidiin QATAR se vi avessero detto che il GOAL di Brasile - Svizzera era a 2,13 cosa avreste risposto Dopo la prima giornata, la convincente prova del Brasile contro la Serbia e la ...AR - RAYYAN - Secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Corea del Sud e Ghana che si affrontano alle ore 14. I sudcoreani sono reduci dalla buona prova d'esordio contro l' Uruguay (0 - 0). I ...La bandiera della discordia Non capita tutti i giorni che si chieda a gran voce l’espulsione di una squadra da un Mondiale. La Fifa non prende sottogamba queste cose: escludere una nazione dalla festa ...Tre gol per ogni frazione di gioco. Quando tutto sembra perduto gli africani si guadagnano un pareggio che nessuno si sarebbe più aspettato. Entrambe le nazionali salgono a un punto in classifica ...