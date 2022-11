Calcio | Mondiali 2022 La FIFA toglie il gol a Sabiri | ecco perché

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il Marocco ha ottenuto una delle vittorie più importanti della sua storia. La squadra di Hoalid Regragui ha battuto 2-0 il Belgio, salendo in cima al Gruppo F con quattro punti in coabitazione con la Croazia. Uno dei protagonisti di questo splendido successo è stato il fantasista della Sampdoria Abdellhamid, con il suodi punizione da posizione defilata che ha colto impreparato il portiere Courtois sul primo palo. Un gol che è stato tolto al marocchino ex Ascoli e assegnato a Roman Saiss, esperto difensore in forza al Wolverhampton che ha toccato la palla in maniera decisiva di testa per indirizzarla verso la porta. Il Marocco nell’ultima gara affronterà il Canada già eliminato con l’obiettivo di centrare per la seconda volta nella sua storia gli ottavi di finale che mancano dal lontano 1986 nell’edizione messicana dei ...

