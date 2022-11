Calcio | Mondiali 2022 Il ghanese Daniel-Kofi Kyereh | “Possiamo portare a casa la coppa!”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Con una grande partita, con intensità fino al 90? minuto, con coraggio, andando oltre i propri limiti, il Ghana ha meritatamente conquistato il successo quest’oggi aidiin Qatar contro la Corea del Sud: 3-2 il punteggio finale, grazie anche a una doppietta di Mohammed Kudus. Sognare è lecito, per tutti, ancor di più per chi con una vittoria può sperare nel passaggio alla fase a eliminazione diretta del Mondiale; ecco, è proprio questo l’atteggiamento (più che giustificato visto l’entusiasmo che si respira in squadra) del, che per l’appunto sogna in grande., la classifica marcatori: tre gol a testa per Mbappé e Valencia, inseguono Messi e Giroud Di ...

