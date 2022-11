Calcio | Mondiali 2022 | André Onana messo fuori rosa dal Camerun per motivi disciplinari

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo la sconfitta all’esordio contro la Svizzera, tra pochissimo ilscenderà in campo contro la Serbia per il secondo match deididi Qatar. È notizia ufficiale che lo farà senza il portiere. Una fonte della federazione calcistica del, la Fecafoot, ha infatti confermato cheè statoper. Nessun dettaglio ulteriore è stato aggiunto ma a conferma di questo, nell’immagine ufficiale postata sui canali social della nazione, il nome del portiere dell’Inter non figura né tra i titolari, né nelle riserve. Fabrizio Romano ha parlato di un diverbio tra lui ed il CT riguardo lo “stile di ...

AL WAKRAH (Qatar) - Ha già il sapore dell'ultima spiaggia la sfida tra Camerun e Serbia , che si affrontano nella seconda giornata dei, nel gruppo G. Entrambe le nazionali hanno perso al debutto: la formazione africana contro la Svizzera, Milinkovic - Savic e compagni contro il Brasile. C'è un solo precedente tra le squadre ...André Onana è stato "escluso" dalla per motivi disciplinari. Il portiere del Camerun , come rivelato da una fonte della Federcalcio camerunense (Fécafoot), è fuori rosa per la sfida del secondo turno ...