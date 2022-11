Calcio femminile | pari tra Parma e Inter nel posticipo del 10° turno di Serie A

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) E’ calato il sio sul decimodel campionato didiA 2022-2023. Mancava all’appello la sfida tra, il Monday Night odierno del “Pallone in rosa”. Una partita palpitante benpretata dalle padrone di casa. Le ducali si sono portate in vantaggio grazie a un gol di Melania Martinovic che, sfruttando un assist di Farrelly, ha trasformato. Per la centravanti parmigiana si è trattato della quarta marcatura in campionato. Nella ripresa, a sorpresa, c’è stato il raddoppio delle emiliane: stavolta Martinovic, nelle vesti di assist-girl, ha innescato la svedese Marija Banusic e il raddoppio si è concretizzato. Girandola di cambi da parte di Rita Guarino, nel tentativo di dare una scossa alle nerazzurre. Missione ...