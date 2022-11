Cade la controsoffittatura al Liceo Rummo | sit-in degli studenti contro la Provincia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Sit in di protestadelScientifico “” di Benevento. I ragazzi e le ragazze si sono radunati davanti alla sede dell’Istituto per protestarela, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile. La protesta nasce dal crollo di unanella giornata di sabato 26 novembre, ma già da alcuni giorni si erano levate voci critiche nei confronti della Rocca dei Rettori per un duplice ordine di problemi connessi al riscaldamento. La prima questione riguarda la caldaia di alimentazione dell’impianto che è la stessa per tre distinti edifici scolastici; (Lo scientifico appunto, l’Alberghiero e il Marco Polo) la seconda riguarda la mancata ...